В Кирово-Чепецком районе поймали похитителя водопроводной трубы.

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Кража была совершена со строящегося объекта рядом с деревней Субботинцы.

Пропажу обнаружил местный участковый. Полицейский по горячим следам провел расследование.

Оказалось, что к краже причастен 39-летний местный житель. В его машине и нашлась часть похищенной трубы.

Мужчина распилил чужое имущество бензопилой на три части, чтобы было удобнее перевозить. Одну часть он успел увезти, чтобы приспособить по хозяйству, другая нашлась у него в машине, а третью транспортировать со стройки похититель не успел.

В общей сложности подозреваемый нанес ущерб строительной компании в размере 82 тысячи рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».