В Кирово-Чепецком районе поймали похитителя водопроводной трубы.
Сегодня, 15:07 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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Кража была совершена со строящегося объекта рядом с деревней Субботинцы.
Пропажу обнаружил местный участковый. Полицейский по горячим следам провел расследование.
Оказалось, что к краже причастен 39-летний местный житель. В его машине и нашлась часть похищенной трубы.
Мужчина распилил чужое имущество бензопилой на три части, чтобы было удобнее перевозить. Одну часть он успел увезти, чтобы приспособить по хозяйству, другая нашлась у него в машине, а третью транспортировать со стройки похититель не успел.
В общей сложности подозреваемый нанес ущерб строительной компании в размере 82 тысячи рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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