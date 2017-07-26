В центре города неизвестные продолжают поджигать ветхие здания

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Стала известна причина вчерашних пожаров в домах в историческом центре города. Напомним, днем с разницей в несколько минут вспыхнули два дома на улице Орловской. Предварительная причина - умышленный поджог. Причем, это уже не первый случай. Что будет с обгоревшими руинами?В таком состоянии дом по адресу Ленина 63а находится уже давно. Здание нельзя снести. Сгоревший дом - это историческая ценность, часть исторического поселения. Необходимо найти инвестора, того, кто готов вложить свои деньги в восстановление здания.До революции это здание принадлежало русской православной церкви. Церковь могла бы претендовать на передачу этого дома на безвозмездной основе себе в собственность. Однако этого не делает. Городские власти выставили дом на торги. По предварительным данным, бюджету он должен принести 5 миллионов рублей.Причудливая лепнина, богатая история и печальный конец. Здание по адресу Орловская 42 было построено в середине 19-го века. Оно так же известно, как "китайский домик". Возгорания здесь происходят с завидной регулярностью, горел уже несколько раз. Последний раз пожар здесь случился вчера.Пожар в здании по адресу Орловская 48 так же произошел 14го ноября. Отметим - это жилой дом. Здесь проживают три семьи. Как говорят жители окрестных домов - причиной пожара, скорее всего, стал человеческий фактор.Что бы восстановить исторические здания понадобится частный капитал. Инвестор вначале должен будет выкупить за приличные деньги историческое здание у города. Затем вложиться в него, восстановить. После чего уже пускать его в дело и получать какой-то доход. Этот сценарий вполне реален, утверждают городские власти. Сегодня в Кирове в центре города на торги выставлено 5 исторических зданий.