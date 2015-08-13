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В круглосуточном магазине на Лепсе, 42, продавали запрещенные жидкости "двойного назначения".

Сегодня, 13:42 | Просмотров: 44 | Версия для печати
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В магазине было выявлено несколько нарушений.
 
Спиртное в круглосуточном магазине на улице Лепсе, 42, продавали в запрещенное время.
 
Кроме того, в этой торговой точке все особо страждущие могли купить спиртосодержащую жидкость «двойного назначения» - в частности, лосьоны «Медовый люкс».
 
Причем, по цене ниже минимально установленной. Подобные нарушения в магазине выявлялись неоднократно.
 
На этот раз из незаконного оборота было изъято свыше 100 литров алкогольной продукции и 17 литров спиртосодержащего лосьона.
 
В отношении продавца и предпринимателя составлены административные протоколы.


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