В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

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Следственными органами СКР РФ по Кировской области проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего.

Инцидент произошел 14 ноября. В местную ЦРБ доставили мужчину 64 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой.

От полученных повреждений пострадавший скончался. Выяснилось, что погибший работал водителем автокрана. Днем он находился на территории фанерного комбината и ремонтировал свой автомобиль.

В какой-то момент мужчина сорвался с машины и упал с высоты около 5 метров. По предварительным данным, водитель был нетрезв.

Следователи СУ СКР по Кировской области в рамках проведения доследственной проверки всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.