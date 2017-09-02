В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.
Сегодня, 13:49 | Просмотров: 72 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Следственными органами СКР РФ по Кировской области проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего.
Инцидент произошел 14 ноября. В местную ЦРБ доставили мужчину 64 г.р. с закрытой черепно-мозговой травмой.
От полученных повреждений пострадавший скончался. Выяснилось, что погибший работал водителем автокрана. Днем он находился на территории фанерного комбината и ремонтировал свой автомобиль.
В какой-то момент мужчина сорвался с машины и упал с высоты около 5 метров. По предварительным данным, водитель был нетрезв.
Следователи СУ СКР по Кировской области в рамках проведения доследственной проверки всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
02.09.2017