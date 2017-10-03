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Новости / Происшествия

В Котельничском районе "Лада Калина" врезалась в автобус.

Сегодня, 13:56 | Просмотров: 41 | Версия для печати
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Авария случилась в 11 часов 15.11.2017 года.
 
На первом километре автодороги Котельнич-Даровской-Молотниково, по предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил столкновение со встречным автобусом "ПАЗ".
 
Автобус выполнял городской маршрут «Котельнич-Молотниково», но в момент столкновения пассажиров в нем не было.
 
В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Калина» получил травмы (не госпитализирован).


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