В Котельничском районе "Лада Калина" врезалась в автобус.

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Авария случилась в 11 часов 15.11.2017 года.

На первом километре автодороги Котельнич-Даровской-Молотниково, по предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил столкновение со встречным автобусом "ПАЗ".

Автобус выполнял городской маршрут «Котельнич-Молотниково», но в момент столкновения пассажиров в нем не было.

В результате происшествия водитель автомобиля «Лада-Калина» получил травмы (не госпитализирован).