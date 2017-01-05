Кировчанка стала жертвой мошенника-иностранца с сайта знакомств.

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Мужчина, представился 42-летней женщине Домиником.

Некоторое время он общался с кировчанкой, рассказывал ей о своей красивой жизни в Ницце. И признался, что кировчанка ему очень понравилась.

Спустя некоторое время Доминик сообщил, что купил для своей знакомой подарок - дорогое украшение - и послал его по почте. Кировчанка получила сообщение, что для получения посылки необходимо оплатить курьерские расходы.

Доверчивая женщина перевела своему иностранному приятелю 30 тысяч рублей. И в результате ничего не получила, а переписка с молодым человеком внезапно прекратилась.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника.

Другая кировчанка пострадала от еще одного дистанционного мошенника. 20-летняя студентка написала заявление в полицию о том, что неизвестный преступник похитил сбережения с ее банковской карты.

В социальной сети девушке пришло сообщение от имени ее знакомого. Друг просил помощь и дать данные банковской карты. Девушка выполнила просьбу и лишилась 5 тысяч рублей.

Выяснилось, что от имени приятеля с ней переписывался мошенник.