МЧС провело противопожарные учения в автосалоне
Вчера, 17:44 | Просмотров: 97 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Служебные помещения на третьем этаже. В роли пожара - обычная дым-машина. За пару секунд видеть дальше своей руки становится трудно. Пожарным отправлен сигнал. Они прибывают в считанные минуты.
Сотрудники автосалона уже эвакуировались. Но один человек из-за сильного задымления не может покинуть здание. Пожарные надевают кислородные маски и спешат на помощь.
Спасатели быстро отыскали пострадавшего. Кислородная маска надета, теперь можно покинуть здание. Пожарные быстро справляются с источником задымления при помощи огнетушителя и теперь можно подводить итоги учений.
ЮРИЙ ЛЕПЕШКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«В целом персонал справился, весь эвакуировался, были некоторые недочеты, но они были устранены в ходе тренировки. Сотрудники пожарной охраны прибыли быстро, вовремя, в срок, отработали на отлично».
Сотрудники пожнадзора также провели теоретическое занятие. Сотрудникам автосалона рассказали, что нужно делать при возгорании и показали фильм о последствиях пожара.
ПАВЕЛ КОШУРНИКОВ, ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОСАЛОНА:
«С учетом работы, жизнедеятельности эти вопросы уходят на второй план. Где-то забываются. Столкнувшись с такой ситуацией, может быть уже поздно. В данном вопросе необходима плановость и регулярность».
Регулярно, плановом порядке такие учения с теорией и практикой будут проходить и дальше. В том числе и крупных торговых центрах.
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