ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

17 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.9898
EURO: 70.7040
Погода в городе Кирове:
ночью:  -2...0°C
утром:  -1...+1°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

МЧС провело противопожарные учения в автосалоне

Вчера, 17:44 | Просмотров: 97 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
В крупном кировском автосалоне сработала пожарная сигнализация. На верхнем этаже произошло задымление. Именно такой сценарий сегодня отработали сотрудники МЧС. За учениями наблюдала наша съемочная группа.

Служебные помещения на третьем этаже. В роли пожара - обычная дым-машина. За пару секунд видеть дальше своей руки становится трудно. Пожарным отправлен сигнал. Они прибывают в считанные минуты.

Сотрудники автосалона уже эвакуировались. Но один человек из-за сильного задымления не может покинуть здание. Пожарные надевают кислородные маски и спешат на помощь.

Спасатели быстро отыскали пострадавшего. Кислородная маска надета, теперь можно покинуть здание. Пожарные быстро справляются с источником задымления при помощи огнетушителя и теперь можно подводить итоги учений.

МЧС провело противопожарные учения в автосалонеЮРИЙ ЛЕПЕШКИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОНДПР Г. КИРОВА:
«В целом персонал справился, весь эвакуировался, были некоторые недочеты, но они были устранены в ходе тренировки. Сотрудники пожарной охраны прибыли быстро, вовремя, в срок, отработали на отлично».

Сотрудники пожнадзора также провели теоретическое занятие. Сотрудникам автосалона рассказали, что нужно делать при возгорании и показали фильм о последствиях пожара.

МЧС провело противопожарные учения в автосалонеПАВЕЛ КОШУРНИКОВ, ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОСАЛОНА:
«С учетом работы, жизнедеятельности эти вопросы уходят на второй план. Где-то забываются. Столкнувшись с такой ситуацией, может быть уже поздно. В данном вопросе необходима плановость и регулярность».

Регулярно, плановом порядке такие учения с теорией и практикой будут проходить и дальше. В том числе и крупных торговых центрах.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировчанка стала жертвой мошенника-иностранца с сайта знакомств.

14:19 16.11.2017


Кировчанка стала жертвой мошенника-иностранца с сайта знакомств.

В Кирове борются с гололедом.

14:11 16.11.2017


В Кирове борются с гололедом.

В Кировской области три дома обманутых дольщиков планируют достроить до конца 2017 года.

14:06 16.11.2017


В Кировской области три дома обманутых дольщиков планируют достроить до конца 2017 года.

В Котельничском районе "Лада Калина" врезалась в автобус.

13:56 16.11.2017


В Котельничском районе "Лада Калина" врезалась в автобус.

В Подосиновском районе "десятка" столкнулась с КАМАЗом.

13:53 16.11.2017


В Подосиновском районе "десятка" столкнулась с КАМАЗом.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

13:49 16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

В круглосуточном магазине на Лепсе, 42, продавали запрещенные жидкости "двойного назначения".

13:42 16.11.2017


В круглосуточном магазине на Лепсе, 42, продавали запрещенные жидкости "двойного назначения".

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове началась реализация проекта в поддержку подростков

17:52 16.11.2017


В Кирове началась реализация проекта в поддержку подростков

В Кирове наградили лучших волонтеров

17:49 16.11.2017


В Кирове наградили лучших волонтеров

Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницы

17:47 16.11.2017


Завершилась реконструкция хирургического отделения № 1 Областной клинической больницы

МЧС провело противопожарные учения в автосалоне

17:44 16.11.2017


МЧС провело противопожарные учения в автосалоне

Показ авторских коллекций одежды в Доме народного творчества

15:13 16.11.2017


Показ авторских коллекций одежды в Доме народного творчества

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Учения МЧС на ГТРК «Вятка»

07.05.2015


Учения МЧС на ГТРК «Вятка»

Учения МЧС в школе № 37

12.09.2016


Учения МЧС в школе № 37

Учения МЧС в городской администрации

19.06.2017


Учения МЧС в городской администрации

Пожарные учения в ВГУ

11.09.2013


Пожарные учения в ВГУ

Учения МЧС в школе № 40

09.09.2015


Учения МЧС в школе № 40

Учения МЧС в гимназии

05.09.2013


Учения МЧС в гимназии

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

03.11.2017


На Октябрьском проспекте иномарка сбила людей на пешеходном переходе.

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх