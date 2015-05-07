МЧС провело противопожарные учения в автосалоне

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В крупном кировском автосалоне сработала пожарная сигнализация. На верхнем этаже произошло задымление. Именно такой сценарий сегодня отработали сотрудники МЧС. За учениями наблюдала наша съемочная группа.Служебные помещения на третьем этаже. В роли пожара - обычная дым-машина. За пару секунд видеть дальше своей руки становится трудно. Пожарным отправлен сигнал. Они прибывают в считанные минуты.Сотрудники автосалона уже эвакуировались. Но один человек из-за сильного задымления не может покинуть здание. Пожарные надевают кислородные маски и спешат на помощь.Спасатели быстро отыскали пострадавшего. Кислородная маска надета, теперь можно покинуть здание. Пожарные быстро справляются с источником задымления при помощи огнетушителя и теперь можно подводить итоги учений.Сотрудники пожнадзора также провели теоретическое занятие. Сотрудникам автосалона рассказали, что нужно делать при возгорании и показали фильм о последствиях пожара.Регулярно, плановом порядке такие учения с теорией и практикой будут проходить и дальше. В том числе и крупных торговых центрах.