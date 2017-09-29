На улице Мельничной иномарка сбила женщину.
Сегодня, 15:26 | Просмотров: 125 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 16.11.2017 года.
На улице Мельничной, напротив дома № 5, по предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Хендай-Солярис» совершил наезд 50-летнюю на женщину.
Она переходила дорогу по обозначенному знаками нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход получила травмы (не госпитализирована).
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