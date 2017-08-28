ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

17 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.6325
EURO: 70.3604
Погода в городе Кирове:
ночью:  -1...+1°C
утром:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В п. Костино безработный "бесправник" на "ВАЗ-2115" врезался в КАМАЗ.

Сегодня, 15:30 | Просмотров: 143 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария случилась около 16 часов 16.11.2017 года.
 
На улице Сиреневой, напротив дома № 1, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» (от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался) совершил наезд на попутный автомобиль «Камаз».
 
Грузовик остановился на проезжей части дороги для выполнения левого поворота.
 
В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2115» и два его пассажира (мужчины 30 и 38 лет) получили травмы (не госпитализированы).
 
Выяснилось также, что виновник аварии не имел водительских прав.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове задержан таксист, подозреваемый в грабеже пассажирки.

16:48 17.11.2017


В Кирове задержан таксист, подозреваемый в грабеже пассажирки.

В Кировской области вынесли приговор директору стройтельной фирмы и юристу за аферу с арендой муниципальной земли.

15:55 17.11.2017


В Кировской области вынесли приговор директору стройтельной фирмы и юристу за аферу с арендой муниципальной земли.

В Верхошижемском районе водитель скорой напал на свою коллегу-фельдшера.

15:40 17.11.2017


В Верхошижемском районе водитель скорой напал на свою коллегу-фельдшера.

В п. Костино безработный "бесправник" на "ВАЗ-2115" врезался в КАМАЗ.

15:30 17.11.2017


В п. Костино безработный "бесправник" на "ВАЗ-2115" врезался в КАМАЗ.

На улице Мельничной иномарка сбила женщину.

15:26 17.11.2017


На улице Мельничной иномарка сбила женщину.

Кировчанка стала жертвой мошенника-иностранца с сайта знакомств.

14:19 16.11.2017


Кировчанка стала жертвой мошенника-иностранца с сайта знакомств.

В Кирове борются с гололедом.

14:11 16.11.2017


В Кирове борются с гололедом.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане принимают активное участие в 17х областных Лихановских чтениях

14:59 17.11.2017


Кировчане принимают активное участие в 17х областных Лихановских чтениях

Юбилей Кировского отделения Российского Детского фонда

14:57 17.11.2017


Юбилей Кировского отделения Российского Детского фонда

Кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили свои программы

14:54 17.11.2017


Кандидаты на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей представили свои программы

В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школы

14:47 17.11.2017


В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школы

Жители слободы Хабаровы недовольны соседством со стихийной свалкой

10:34 17.11.2017


Жители слободы Хабаровы недовольны соседством со стихийной свалкой

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове водитель иномарки врезался в грузовик.

28.08.2017


В Кирове водитель иномарки врезался в грузовик.

В Кирове водитель "Лада-Гранта" спровоцировал тройное ДТП.

15.06.2017


В Кирове водитель "Лада-Гранта" спровоцировал тройное ДТП.

В Кирове водитель ВАЗ-2112 врезался в иномарку.

11.09.2017


В Кирове водитель ВАЗ-2112 врезался в иномарку.

В Кирове грузовик врезался в ВАЗ-2112.

12.09.2017


В Кирове грузовик врезался в ВАЗ-2112.

В Нововятском районе столкнулись три машины: пострадали 2 человека.

06.07.2015


В Нововятском районе столкнулись три машины: пострадали 2 человека.

На улице Производственной иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали два ребенка-пассажира.

01.03.2016


На улице Производственной иномарка врезалась в опору ЛЭП: пострадали два ребенка-пассажира.

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

04.11.2017


По факту ДТП на Октябрьском проспекте проводится проверка.

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх