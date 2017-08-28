В п. Костино безработный "бесправник" на "ВАЗ-2115" врезался в КАМАЗ.

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Авария случилась около 16 часов 16.11.2017 года.

На улице Сиреневой, напротив дома № 1, 38-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» (от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался) совершил наезд на попутный автомобиль «Камаз».

Грузовик остановился на проезжей части дороги для выполнения левого поворота.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2115» и два его пассажира (мужчины 30 и 38 лет) получили травмы (не госпитализированы).

Выяснилось также, что виновник аварии не имел водительских прав.