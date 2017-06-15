В Верхошижемском районе водитель скорой напал на свою коллегу-фельдшера.
Сегодня, 15:40 | Просмотров: 151 | Версия для печати
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По версии следствия, необычный инцидент произошел 15 ноября 2017 года.
Вечером ничего не подозревавшая фельдшер находилась на своем рабочем месте и заполняла документы. Неожиданно сзади к ней подошел 59-летний водитель скорой, накинул на шею женщины провод от компьютера и начал душить.
Вскоре фельдшер потеряла сознание, а нападавший опустошил шкаф с дорогостоящими медицинскими препаратами. Мужчина был уверен, что женщина скончалась от удушения и инсценировал нападение на медпункт.
Спустя час фельдшер пришла в себя и из последних сил сумела позвонить родственникам, которые и вызвали полицию.
Напавший на женщину водитель был задержан. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, на первом допросе он не смог объяснить мотивы своего поступка.
Расследование уголовного дела продолжается.
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