В Кировской области вынесли приговор директору стройтельной фирмы и юристу за аферу с арендой муниципальной земли.
Сегодня, 15:55 | Просмотров: 206 | Версия для печати
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Первомайский районный суд города Кирова признал двух кировчан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
В феврале 2016 года директор строительной компании и его знакомый юрист коммерческой фирмы решили "помочь" нескольким гражданам, которые хотели получить в аренду от муниципалитета несколько земельных участков под малоэтажное строительство.
Аферисты пообещали людям, что за отдельную плату окажут содействие в заключении договоров без процедуры торгов в форме аукционов. Часть полученных денежных средств мужчины пообещали использовать при оплате услуг ресурсоснабжающих организаций за технологическое присоединение выстроенного жилья к теплосетям.
В момент передачи денежных средств "подельники" были задержаны. Ущерб от их действий мог превысить 25 млн рублей.
Суд назначил сообщникам наказание в виде 4 и 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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