В Кирове задержан таксист, подозреваемый в грабеже пассажирки.

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Инцидент произошел 16 ноября на ул. Лепсе.

Водитель такси отобрал у своей клиентки деньги и сотовый телефон на общую сумму 8 тысяч рублей и быстро скрылся.

Кировчанка обратилась в полицию. Женщина сообщила приметы водителя и описала иномарку, которая ее подвозила.

В городе ввели план «Перехват». И в течение часа на улице Горбачева группа задержания вневедомственной охраны заметила подходящий под описание автомобиль.

Сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего водителя и передали сотрудникам полиции.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.