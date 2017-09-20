В Кирове задержан таксист, подозреваемый в грабеже пассажирки.
Сегодня, 16:48 | Просмотров: 126 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Инцидент произошел 16 ноября на ул. Лепсе.
Водитель такси отобрал у своей клиентки деньги и сотовый телефон на общую сумму 8 тысяч рублей и быстро скрылся.
Кировчанка обратилась в полицию. Женщина сообщила приметы водителя и описала иномарку, которая ее подвозила.
В городе ввели план «Перехват». И в течение часа на улице Горбачева группа задержания вневедомственной охраны заметила подходящий под описание автомобиль.
Сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего водителя и передали сотрудникам полиции.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!