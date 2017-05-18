В Белой Холунице при задержании подозреваемых был ранен полицейский.
Сегодня, 14:12 | Просмотров: 113 | Версия для печати
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Ранним утром в отделение полиции в г. Белая Холуница позвонила местная жительница.
Она сообщила, что двое знакомых избили и насильно похитили из дома ее сожителя. Выяснилось, что мужчина был должен своим приятелям 5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции отправились на розыски пропавшего. Вскоре заместитель начальника отделения полиции майор полиции Алексей Куликов и его коллега – сотрудник уголовного розыска - обнаружили автомобиль, в котором находились подозреваемые и похищенный ими человек.
Злоумышленники попытались скрыться. Когда машина начала движение, майор Куликов попытался открыть заблокированные двери автомобиля через открытое окно. В этот момент подозреваемые порезали руки майора ножом.
Несмотря на ранения, сотрудник полиции вместе с коллегой сумели задержать подозреваемых и доставить их в отделение полиции. Пострадавшему полицейскому оказана медицинская помощь, жизни его ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело.
За проявленную самоотверженность майор полиции Алексей Куликов будет поощрен.
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