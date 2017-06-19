В Пижанском районе «ВАЗ-21103» врезался в КАМАЗ: водитель легковушки погиб.
Вчера, 12:37 | Просмотров: 466 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 19.11.2017 года.
На 169 километре автодороги «Киров-Советск-Яранск», по предварительным данным, произошло столкновение встречных транспортных средств.
«ВАЗ-21103» лоб в лоб столкнулся с грузовиком "Почта России".
В результате происшествия 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» погиб. 41-летний водитель автомобиля «Камаз» получил травмы (не госпитализирован).
фото А. Лаптев
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