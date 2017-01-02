В Нолинском районе в кювет вылетел «ВАЗ-2115».
Вчера, 13:05 | Просмотров: 174 | Версия для печати
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Авария произошла в 17 часов 19.11.2017 года.
На 19 километре автодороги «Нолинск-Медведок-Аркуль».
По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением и совершил съезд с дороги.
В результате происшествия 39-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2115» получил травмы (не госпитализирован).
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