В Нолинском районе в кювет вылетел «ВАЗ-2115».

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Авария произошла в 17 часов 19.11.2017 года.

На 19 километре автодороги «Нолинск-Медведок-Аркуль».

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В результате происшествия 39-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2115» получил травмы (не госпитализирован).