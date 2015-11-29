В Лузе столкнулись "семерка" и иномарка.
Вчера, 13:18 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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ДТП произошло утром 18.11.2017 года.
На улице Гагарина, напротив дома № 2, по предварительным данным, не смогли разъехаться во встречном направлении водители автомобилей «ВАЗ-21074» и «Дэу-Нексия».
В результате аварии получили травмы два человека: 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» и 70-летняя пассажирка автомобиля «Дэу-Нексия» (не госпитализированы).
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