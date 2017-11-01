ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

21 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.4604
EURO: 69.8184
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Чепчанин отправится в колонию за поножовщину в кафе

Вчера, 15:21 | Просмотров: 139 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирово-Чепецком районе в кафе между посетителями произошел конфликт. Нетрезвый К. нанес потерпевшему один удар ножом в живот. Телесное повреждение в виде колото-резаного ранения передней брюшной стенки без повреждения внутренних органов расценивается как тяжкий вред здоровью человека.

Было возбуждено уголовное дело. К. обвинялся органами предварительного расследования в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

В суде Кирово-Чепецкой городской прокуратурой было поддержано государственное обвинение по уголовному делу.

Согласно приговору суда К. осужден к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"

11:45 21.11.2017


Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"

В Кировской области пройдет прямая линия по качеству детских товаров

11:17 21.11.2017


В Кировской области пройдет прямая линия по качеству детских товаров

В Кирове разыскивают подозреваемых в грабеже

15:28 20.11.2017


В Кирове разыскивают подозреваемых в грабеже

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

15:25 20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

Чепчанин отправится в колонию за поножовщину в кафе

15:21 20.11.2017


Чепчанин отправится в колонию за поножовщину в кафе

Кировчане - лауреаты кинофестиваля «Русское зарубежье»

15:12 20.11.2017


Кировчане - лауреаты кинофестиваля «Русское зарубежье»

В Лузе столкнулись "семерка" и иномарка.

13:18 20.11.2017


В Лузе столкнулись "семерка" и иномарка.

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по тактической борьбе

10:37 21.11.2017


Турнир по тактической борьбе

Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Госдумы

10:34 21.11.2017


Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Госдумы

Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

10:27 21.11.2017


Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

На Центральном рынке появились социальные торговые места

10:17 21.11.2017


На Центральном рынке появились социальные торговые места

У 62-ой школы пропали лежачие полицейские

10:09 21.11.2017


У 62-ой школы пропали лежачие полицейские

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

01.11.2017


Житель Каринторфа за убийство проведет 9 лет в колонии

Экс-полицейский из Слободского отправится в колонию

09.09.2016


Экс-полицейский из Слободского отправится в колонию

За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

19.10.2017


За разбой кировчанин отправится в колонию строгого режима

В Котельничском районе "черного лесоруба" приговорили к 2 годам колонии.

28.03.2016


В Котельничском районе "черного лесоруба" приговорили к 2 годам колонии.

В Кирове полицейский, отдыхая в кафе, пустил в ход кулаки

05.04.2017


В Кирове полицейский, отдыхая в кафе, пустил в ход кулаки

В Шабалинском районе сын с ножом пошел на отца

05.08.2016


В Шабалинском районе сын с ножом пошел на отца

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх