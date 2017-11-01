Чепчанин отправится в колонию за поножовщину в кафе

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В Кирово-Чепецком районе в кафе между посетителями произошел конфликт. Нетрезвый К. нанес потерпевшему один удар ножом в живот. Телесное повреждение в виде колото-резаного ранения передней брюшной стенки без повреждения внутренних органов расценивается как тяжкий вред здоровью человека.Было возбуждено уголовное дело. К. обвинялся органами предварительного расследования в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).В суде Кирово-Чепецкой городской прокуратурой было поддержано государственное обвинение по уголовному делу.Согласно приговору суда К. осужден к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.