ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

21 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.4604
EURO: 69.8184
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

Вчера, 15:25 | Просмотров: 656 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Первое дело было возбуждено 7 ноября 2017 года по факту возможного совершения мошеннических действий в особо крупном размере.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, в ходе расследование уголовного дела установлены признаки еще одного преступного эпизода.
 
Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в июле 2016 года администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района организовала аукцион по продаже права заключения договора аренды земельного участка для многоквартирной жилой застройки. Одна из строительных фирм, нарушив условия торгов, внесла меньший размер установленной аукционной документацией задатка.
 
Но зам. главы администрации Оричевского района решила предоставить данной фирме преференции. Одному из сотрудников администрации района были даны указания внести изменения в аукционные  документы фирмы. Компания была допущена к торгам и стала победителем аукциона.
 
Расследование уголовного дела продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Анонс

Последние новости

Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"

11:45 21.11.2017


Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"

В Кировской области пройдет прямая линия по качеству детских товаров

11:17 21.11.2017


В Кировской области пройдет прямая линия по качеству детских товаров

В Кирове разыскивают подозреваемых в грабеже

15:28 20.11.2017


В Кирове разыскивают подозреваемых в грабеже

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

15:25 20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

Чепчанин отправится в колонию за поножовщину в кафе

15:21 20.11.2017


Чепчанин отправится в колонию за поножовщину в кафе

Кировчане - лауреаты кинофестиваля «Русское зарубежье»

15:12 20.11.2017


Кировчане - лауреаты кинофестиваля «Русское зарубежье»

В Лузе столкнулись "семерка" и иномарка.

13:18 20.11.2017


В Лузе столкнулись "семерка" и иномарка.

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по тактической борьбе

10:37 21.11.2017


Турнир по тактической борьбе

Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Госдумы

10:34 21.11.2017


Кировчане пожаловались на коммунальщиков депутату Госдумы

Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

10:27 21.11.2017


Сотрудники газовой службы и МЧС провели рейд по отключению некоторых абонентов от газоснабжения

На Центральном рынке появились социальные торговые места

10:17 21.11.2017


На Центральном рынке появились социальные торговые места

У 62-ой школы пропали лежачие полицейские

10:09 21.11.2017


У 62-ой школы пропали лежачие полицейские

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

09.11.2017


Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

21.04.2017


На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

Житель Оричевского района несколько месяцев жил в доме, где спрятал труп приятеля.

13.06.2017


Житель Оричевского района несколько месяцев жил в доме, где спрятал труп приятеля.

Дело бывшего директора оричевского реабилитационного центра "Новая жизнь" передано в суд.

26.05.2016


Дело бывшего директора оричевского реабилитационного центра "Новая жизнь" передано в суд.

В Кирове директора госпредприятия подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

02.09.2016


В Кирове директора госпредприятия подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

На главу Вятскополянского района завели уголовное дело.

30.03.2017


На главу Вятскополянского района завели уголовное дело.

Популярные новости

Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

07.11.2017


Следователи выясняют, кто убил девушку в квартире на Московской

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

07.11.2017


В деле об ограблении ювелирного салона в Кирове появился первый подозреваемый (ВИДЕО).

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

07.11.2017


В Кирове объявлен желтый уровень опасности.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх