На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

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Первое дело было возбуждено 7 ноября 2017 года по факту возможного совершения мошеннических действий в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области, в ходе расследование уголовного дела установлены признаки еще одного преступного эпизода.

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в июле 2016 года администрация Стрижевского городского поселения Оричевского района организовала аукцион по продаже права заключения договора аренды земельного участка для многоквартирной жилой застройки. Одна из строительных фирм, нарушив условия торгов, внесла меньший размер установленной аукционной документацией задатка.

Но зам. главы администрации Оричевского района решила предоставить данной фирме преференции. Одному из сотрудников администрации района были даны указания внести изменения в аукционные документы фирмы. Компания была допущена к торгам и стала победителем аукциона.

Расследование уголовного дела продолжается.