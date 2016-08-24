Житель Кирова стал жертвой мошенников в соцсетях.

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В Кирове зафиксирован новый вид мошенничества.

39-летний житель поселка Радужный потерял сумку с документами и решил разместить информацию о своей проблеме в соцсети. За возвращение сумки мужчина пообещал вознаграждение.

Вскоре ему позвонил неизвестный и сообщил, что нашел сумку, и сразу попросил перечислить ему на сотовый вознаграждение. Потерпевший поверил своему собеседнику на слово и перевел на номер сотового 3 тысячи рублей.

Далее ситуация развивалась стандартным образом. Незнакомец перестал отвечать на звонки и исчез из сети.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские уже установили, что телефон звонившего был зарегистрирован в Вологодской области.