В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.
Сегодня, 13:52 | Просмотров: 74 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В полицию обратился 45-летний житель Кирово-Чепецка с заявлением о том, что его квартиру обокрали.
Исчезла бытовая техника на общую сумму 11 тысяч рублей: микроволновая печь, холодильник и стиральная машина.
Главным подозреваемым в деле стал мужчина, который снимал данную квартиру. Квартирант неожиданно исчез из поля зрения хозяина жилья, не заплатив за него.
Полицейские быстро разыскали 36-летнего жителя Кирово-Чепецка и установили его причастность к краже. Украденную технику мужчина успел сдал в комиссионный магазин.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
11.08.2015