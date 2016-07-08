В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

Поделиться новостью:

В полицию обратился 45-летний житель Кирово-Чепецка с заявлением о том, что его квартиру обокрали.

Исчезла бытовая техника на общую сумму 11 тысяч рублей: микроволновая печь, холодильник и стиральная машина.

Главным подозреваемым в деле стал мужчина, который снимал данную квартиру. Квартирант неожиданно исчез из поля зрения хозяина жилья, не заплатив за него.

Полицейские быстро разыскали 36-летнего жителя Кирово-Чепецка и установили его причастность к краже. Украденную технику мужчина успел сдал в комиссионный магазин.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».