В Санчурском районе двое приятелей до полусмерти избили 37-летнего мужчину.
Сегодня, 14:02 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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Ночью в Санчурскую ЦРБ доставили сильно избитого мужчину без сознания.
Врачи поставили диагноз: перелом основания черепа и другие серьезные телесные повреждения. О пострадавшем медики сообщили в полицию.
Выяснилось, что мужчина был доставлен на «скорой» из деревни Большая Поломка. Мужчина был зверски избит в собственном доме.
На место выехала следственно-оперативная группа и, еще до того как пострадавший смог говорить, установили лиц, подозреваемых в причинении телесных повреждений.
Как оказалось, вечером в дом к потерпевшему зашли его знакомые – двое рабочих по найму 38-ми и 25-ти лет. После распития алкоголя гости поссорились с хозяином и начали его избивать руками, ногами и палкой. В итоге мужчина получил серьезные травмы.
Проводится расследование. Санкция статьи предусматривает за данное деяние наказание до 10 лет лишения свободы.
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