Водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 3,4 годам колонии.

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Мурашинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Республики Коми.

Он признан виновным в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Страшная авария произошла 3 марта 2017 года. Водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗа, еще одна пассажирка - 17-летняя девушка - получила тяжелые травмы.

Суд назначил водителю наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 2 года.

Суд удовлетворил предъявленные к виновнику ДТП исковые требования несовершеннолетней потерпевшей и родственников погибших о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1,5 млн. рублей.