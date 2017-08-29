В Лузе нашли «ВАЗ-21099», угнанный из Кирова.

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Молодой человек, угнавший автомашину в областном центре, решил отправиться в гости к своему знакомому в п. Демьяново Подосиновского района.

Далее приятели поехали к родственникам в Лузский район.

В г. Лузе молодые люди решили "позаимствовать" бензин из бака чужого ВАЗ-2107 и по пути прихватили аккумуляторную батарею. Но здесь угонщики сами стали жертвами преступлениями.

Хозяйка дома, у которого стояла "семерка", сразу приметила подозрительных незнакомцев, которые с фонариками осматривали чужой автомобль. О своих подозрениях женщина по телефону сообщила сыну.

Молодой человек примчался к дому вместе с компанией приятелей. Они напали на приезжих незнакомцев, избили их и отобрали угнанный в Кирове «ВАЗ-21099», пообещав вернуть авто за выкуп в 10 тысяч рублей.

Но когда молодые люди узнали, что машина ворованная, решили сдать ее в металлолом.

В итоге полиция задержала всех участников этой детективной истории. К уголовной ответственности будет привлечен не только молодой человек, похитивший автамашину в г. Кирове. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж» в отношении жителей Лузы отобравших похищенную автомашину с применением насилия.