18-летний житель Красной Поляны подозревается в вымогательстве
Вчера, 15:20 | Просмотров: 157 | Версия для печати
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Подозреваемый неоднократно приходил по адресу проживания должника и требовал передать ему деньги, проценты в размере 3 тысяч рублей, а также 5 тысяч рублей лично ему. Высказывая требования, молодой человек нанес удар потерпевшему, не причинивший вред здоровью, а также угрожал применить физическое насилие в случае невозврата денег.
Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Следователи СУ СКР по Кировской области возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).
Установлено, что в момент совершения преступления подозреваемый еще не достиг совершеннолетнего возраста. Молодой человек характеризуется удовлетворительно, ранее не судим.
В настоящее время детально исследуются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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