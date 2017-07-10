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Мошенничество на выборах

Вчера, 15:49 | Просмотров: 252 | Версия для печати
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Следователями СУ СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ, а также ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) и ч. 1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа).

По версии следствия, в июле 2017 года 40-летний житель Волгоградской области оказывал юридические услуги по подготовке документов 39-летнему кировчанину для подачи их в территориальную избирательную комиссию города Кирова для регистрации последнего в качестве кандидата в депутаты Кировской городской Думы. Однако, в связи с имеющимися недочетами в поданных кандидатом документах, в регистрации ему было отказано.

Получив отказ, обвиняемый потребовал и впоследствии получил от кировчанина 40 тысяч рублей якобы для взятки сотрудникам Центральной избирательной комиссии России за гарантированную регистрацию в качестве кандидата в депутаты.
 
С целью оказания влияния на решение избирательной комиссии Ленинского района г. Кирова обвиняемый изготовил поддельное Постановление Центральной избирательной комиссии, где указал, что отказ в регистрации указанного кандидата в качестве депутата является незаконным. Поддельное постановление он предъявил для исполнения в избирательную комиссию Кировской области, чем воспрепятствовал её нормальной деятельности в период подготовки к проведению единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

Расследование уголовных дел осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Кировской области.

Следователи СУ СКР по Кировской области провели комплекс следственных действий, собрали достаточную доказательственную базу. Обвиняемый признал вину в полном объеме и согласился с предъявленным ему обвинением. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде по существу.


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