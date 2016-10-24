Руководитель госучреждения выписывал себе премии
Вчера, 10:49 | Просмотров: 173 | Версия для печати
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Так, подозреваемый, нарушая установленные нормативно-правовые акты, издал приказ о премировании себя в связи с празднованием Дня защитника Отчества, а также в связи с праздником «День мелиоратора».
Денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб учреждению в размере более 15 тысяч рублей.
СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).
В рамках расследования уголовного дела следователи всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего, изучат документацию учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.
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