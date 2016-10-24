Руководитель госучреждения выписывал себе премии

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По версии следствия, в августе 2012 года исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения, основным видом деятельности которого является предоставление услуг в области растениеводства и инженерных изысканий, незаконно издавал приказы о своем премировании.Так, подозреваемый, нарушая установленные нормативно-правовые акты, издал приказ о премировании себя в связи с празднованием Дня защитника Отчества, а также в связи с праздником «День мелиоратора».Денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб учреждению в размере более 15 тысяч рублей.СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).В рамках расследования уголовного дела следователи всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего, изучат документацию учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.