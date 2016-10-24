ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

24 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.4622
EURO: 69.1783
Погода в городе Кирове:
ночью:  -5...-3°C
утром:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Руководитель госучреждения выписывал себе премии

Вчера, 10:49 | Просмотров: 173 | Версия для печати
Поделиться новостью:
По версии следствия, в августе 2012 года исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения, основным видом деятельности которого является  предоставление услуг в области растениеводства и инженерных изысканий, незаконно издавал приказы о своем премировании.

Так, подозреваемый, нарушая установленные нормативно-правовые акты, издал приказ о премировании себя в связи с празднованием Дня защитника Отчества, а также в связи с праздником «День  мелиоратора».

Денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб учреждению в размере более 15 тысяч рублей.

СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

В рамках расследования уголовного дела следователи всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего, изучат документацию учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Советске задержан подозреваемый в сбыте наркотиков.

17:48 23.11.2017


В Советске задержан подозреваемый в сбыте наркотиков.

В Кирове задержан подозреваемый в краже из ювелирного салона на Октябрьском проспекте (ВИДЕО)

17:43 23.11.2017


В Кирове задержан подозреваемый в краже из ювелирного салона на Октябрьском проспекте (ВИДЕО)

В Кирове в отношении застройщиков жилого комплекса «Новое Сергеево» возбудили уголовное дело.

17:32 23.11.2017


В Кирове в отношении застройщиков жилого комплекса «Новое Сергеево» возбудили уголовное дело.

Кировские фигуристы - в числе лучших на этапе Кубка России

13:28 23.11.2017


Кировские фигуристы - в числе лучших на этапе Кубка России

Руководитель госучреждения выписывал себе премии

10:49 23.11.2017


Руководитель госучреждения выписывал себе премии

Мошенничество на выборах

15:49 22.11.2017


Мошенничество на выборах

18-летний житель Красной Поляны подозревается в вымогательстве

15:20 22.11.2017


18-летний житель Красной Поляны подозревается в вымогательстве

Все новости

Вести. Кировская область

Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана Чарушина

17:46 23.11.2017


Вечер, посвященный творческому наследию архитектора Ивана Чарушина

Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы"

17:44 23.11.2017


Кировские студенты стали участниками форума "Молодежь и выборы"

В Киров съехались ведущие специалисты в вопросах борьбы со СПИДом

17:43 23.11.2017


В Киров съехались ведущие специалисты в вопросах борьбы со СПИДом

В Кирове открылся международный лагерь по ледолазанию

10:27 23.11.2017


В Кирове открылся международный лагерь по ледолазанию

Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский район

10:24 23.11.2017


Владимир Климов с рабочим визитом посетил Богородский район

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Директор получал премии за фиктивную прибыль

24.10.2016


Директор получал премии за фиктивную прибыль

В г. Яранске директор коммунального МУПа регулярно сам себе выписывал премии.

06.02.2015


В г. Яранске директор коммунального МУПа регулярно сам себе выписывал премии.

Директора одного из кировских МУП подозревают в присвоении казенного имущества.

02.08.2017


Директора одного из кировских МУП подозревают в присвоении казенного имущества.

Директор предприятия подозревается в хищениях и растрате

15.05.2017


Директор предприятия подозревается в хищениях и растрате

В Малмыжском районе завели уголовное дело на директора МУП "Газстрой".

30.07.2015


В Малмыжском районе завели уголовное дело на директора МУП "Газстрой".

Экс-директора Шабалинского центра соцобслуживания населения оштрафовали на 150 тысяч рублей.

07.07.2016


Экс-директора Шабалинского центра соцобслуживания населения оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Популярные новости

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

В Юрьянском районе нашли пропавшего без вести заготовителя грибов.

14.11.2017


В Юрьянском районе нашли пропавшего без вести заготовителя грибов.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх