В Кирове в отношении застройщиков жилого комплекса «Новое Сергеево» возбудили уголовное дело.
Вчера, 17:32 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
По результатам обследования жилых домов, расположенных на улице Заповедная ЖК «Новое Сергеево», были выявлены дефекты и повреждения зданий. Предварительная причина образования дефектов - нарушения, допущенные при проектировании фундаментов и строительстве зданий.
Специалисты установили, что один из домов находится в ограниченно-работоспособном состоянии. В подвальном этаже присутствует на полу вода, в стенах замечены многочисленные трещины различной ширины.
Второе здание по указанному адресу не отвечает требованиям механической безопасности.
В целом безопасная эксплуатация вышеуказанных зданий невозможна. Расследование уголовного дела продолжается.
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