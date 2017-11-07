В Кирове задержан подозреваемый в краже из ювелирного салона на Октябрьском проспекте (ВИДЕО)
Вчера, 17:43 | Просмотров: 594 | Версия для печати
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Кировские полицейские раскрыли кражу из ювелирного магазина, совершенную три недели назад на Октябрьском проспекте.
Преступление было спланировано по "голливудскому сценарию". Вор проник в салон через отверстие, проделанное из подвала в служебное помещение магазина. В общей сложности были украдены украшения и столовое серебро на сумму почти три миллиона рублей.
По подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый 40-летний кировчанин.
Похищенные ценности мужчина сбыть не успел.
За "кражу года" ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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