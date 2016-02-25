В Советске задержан подозреваемый в сбыте наркотиков.
Вчера, 17:48 | Просмотров: 136 | Версия для печати
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Сотрудниками МО МВД России «Советский» был задержан мужчина, у которого при себе находилось 2 пакетика с наркотическим веществом «спайс».
Было установлено, что подозреваемый успел сбыть наркотики двум своим знакомым, у которых в последствии также были изъяты наркотические средства.
В отношении мужчины были возбуждены 2 уголовных дела по ч.4 ст.228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере". Наркосбытчика поместили под домашний арест.
За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В отношении лиц, купивших наркотики у него также возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
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