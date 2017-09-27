На улице Преображенской иномарка сбила пенсионера.
Вчера, 17:24 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 23.11.2017 года.
На ул. Преображенской города Кирова, напротив дома № 15, по предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Ниссан Примера» при повороте налево с прилегающей территории совершил наезд на 70-летнего пешехода.
В результате происшествия мужчина получил травмы (не госпитализирован).
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