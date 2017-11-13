Жительница Кирова продавала квартиру и "подарила" мошенникам 23 тысячи рублей.
Вчера, 17:54 | Просмотров: 149 | Версия для печати
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58-летняя пенсионерка разместила объявление о продаже квартиры на одном из интернет-сайтов.
Через несколько часов женщине позвонил покупатель и предложил оформить сделку. Мужчина был готов сразу же внести задаток на банковскую карту кировчанки.
Доверчивая пенсионерка назвала номер карты, срок ее действия, трехзначный код и код из смс-сообщения.
Спустя некоторое время «покупатель» списал с карты пенсионерки 23 тысячи рублей и отключил свой сотовый телефон.
В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
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