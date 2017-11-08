70-летний пенсионер потерял 100 тысяч рублей, отдав их мошенникам «под проценты».
Вчера, 18:14 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Жителю Кирова 1947 г.р. позвонил неизвестный и предложил вложить деньги в один интернет-сайт под проценты.
Незнакомец обещал, что это очень выгодное вложение. Каждый день вкладчик будет получать крупные суммы денег, которые можно обналичить. И он ему поможет получить столь «легкие деньги».
Мужчина поверил обещаниям и вложил 100 тысяч рублей. Но вскоре выяснилось, что сайт мошеннический, а телефон незнакомца стал недоступен.
В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
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