70-летний пенсионер потерял 100 тысяч рублей, отдав их мошенникам «под проценты».

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Жителю Кирова 1947 г.р. позвонил неизвестный и предложил вложить деньги в один интернет-сайт под проценты.

Незнакомец обещал, что это очень выгодное вложение. Каждый день вкладчик будет получать крупные суммы денег, которые можно обналичить. И он ему поможет получить столь «легкие деньги».

Мужчина поверил обещаниям и вложил 100 тысяч рублей. Но вскоре выяснилось, что сайт мошеннический, а телефон незнакомца стал недоступен.

В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.