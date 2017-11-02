Опасная свалка останков крупного рогатого скота обнаружена у д. Нижние Булдаки в Слободском районе.
Вчера, 18:37 | Просмотров: 118 | Версия для печати
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Это третий случай за последние несколько месяцев.
Напомним, первая свалка была обнаружена активистами ОНФ в августе в лесу рядом с микрорайоном Малая Субботиха на расстоянии менее 500 м от реки Никульчинка.
После сигнала общественников из леса вывезли более 3 тонн отходов. Неделю назад в километре от этого места, у дороги на Сидоровку, рядом с поворотом к деревне Нижние Булдаки активисты обнаружили ещё одну свалку.
Она до сих пор не убрана, несмотря на направленные активистами обращения в Россельхознадзор, управление ветеринарии и прокуратуру.
На третьей свалке экологически опасные отходы находятся в лесной полосе всего в нескольких сотнях метров от жилых домов. Помимо костей здесь были обнаружены остатки шкур и бирки с кличками животных. Отметим, что в паре километров от свалки работает мясоперерабатывающее предприятие.
Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в прокуратуру и правоохранительные органы для проведения расследования и поиска виновных. Напомним, останки крупного рогатого скота являются потенциально опасными биологическими отходами и требуют специальной утилизации.
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