Жителя Подосиноского района признали виновным в убийстве сожительницы.

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40-летний житель Подосиновского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

10 августа 2017 мужчина находился в своей квартире в п. Демьяново и распивал спиртное со своей 42-летней сожительницей.

Во время застолья между сожителями возник конфликт на почве ревности. Мужчина схватил нож и нанес им удар в область грудной клетки женщины. От полученного повреждения его подруга скончалась в районной больнице.

Следователи в кратчайшие сроки провели комплекс необходимых следственных действий, собрали достаточную доказательственную базу, на основе которой суд вынес обвинительный приговор.

Мужчине назначено наказание в виде 9,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.