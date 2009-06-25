В Кирове сегодня эвакуировали сотрудников администрации города.

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Общая эвакуация всех сотрудников администрации города Кирова была проведена около 15 часов.

В здании прозвучала пожарная тревога. На месте работали сотрудники МЧС, медики и полицейские.

По информации пресс-службы Росгвардии по Кировской области рассказали, причиной эвакуации стал обнаруженный подозрительный предмет.

Его обследовали взрывотехники ОМОНа. Опасности для людей предмет не представлял.



фото ugpressa.ru