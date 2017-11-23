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Новости / Происшествия

В Советском районе из частного дома похитили арсенал оружия.

Вчера, 10:48 | Просмотров: 406 | Версия для печати
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Инцидент произошел в д. Васильково Советского района. 
 
В ночь на 1 ноября из частного дома, который использовался под дачу, было украдено огнестрельное оружие. Судя по всему вор знал, где и что искать. Были взломаны запорные устройства двери пристроя.
 
В доме находился металлический ящик, в котором хранились карабин «Блазер», запасной ствол к нему, оптический прицел и гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ-58». Весь оружейный арсенал был похищен.
 
Поймать вора по горячим следам не удалось. В результате напряженной розыскной работы в поле зрения сыщиков попал 50-летний житель г. Кирова. Информацию о его возможной причастности к краже оружия получили  сотрудники 6 отдела (по борьбе с оргпреступностью) Управления уголовного розыска УМВД.
 
Подозреваемый был задержан и признался в совершении кражи. У мужчины был изъят похищенный карабин и детали к нему. Выяснилось, что двуствольное ружье он успел продать. Нового владельцы быстро нашли и оружие изъяли.
 
Добавим, что во время работы над раскрытием этого хищения, полицейские раскрыли и кражу лодочного мотора, совершенную у потерпевшего в сентябре 2017 года. Подозреваемый в краже задержан.
 
Решается вопрос о возбуждении других уголовных дел, связанных с незаконным сбытом и хранением оружия.


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