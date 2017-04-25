В Кильмезском районе за незаконную охоту на лося браконьера приговорили к 8 месяцам исправительных работ.

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Житель Кильмезского района М. признан виновным и осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

В сентябре 2017 года мужчина не каких-либо разрешительных документов охотился на лося с использованием запрещенного орудия лова - петли из металлического троса. Такой вид охоты считается одним из самых жестоких.

Животному миру был причинен ущерб в размере 120 тыс. рублей.

Суд признал охотника виновным и назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10 % в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.