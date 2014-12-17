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Новости / Происшествия

На улице Солнечной в сгоревшей квартире нашли труп женщины.

Вчера, 12:45 | Просмотров: 341 | Версия для печати
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Следственные органы СКР по Кировской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины после тушения пожара.
 
ЧП произошло 25 ноября 2017 года. Жильцы дома на улице Солнечной г. Кирова сообщили о пожаре в одной из квартир.
 
После тушения спасатели обнаружили в сгоревшей квартире тело женщины 1956 года рождения. Следствием уже установлено, что погибшая жила одна, злоупотребляла алкоголем и курила в квартире.
 
 
 
На улице Солнечной в сгоревшей квартире нашли труп женщины. На улице Солнечной в сгоревшей квартире нашли труп женщины. На улице Солнечной в сгоревшей квартире нашли труп женщины.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
 
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


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