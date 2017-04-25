В Кирове пенсионерка отдала мошенникам 10 тысяч рублей за «спасение» сына.

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58-летняя пенсионерка сообщила полиции, что стала жертвой мошенников.

На сотовый телефон ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником МВД. Мужчина сообщил, что ее сын задержан за совершение ДТП. Но избежать дальнейших последствий можно, если заплатить 10 тысяч рублей.

Женщина согласилась и внесла нужную сумму на номер указанного сотового. После пенсионерка позвонила сыну и оказалось, что никакого ДТП он не совершал. А телефон мошенника уже был недоступен.

Полиция установила, что номер преступника был зарегистрирован в республике Марий-Эл. Проводятся розыскные мероприятия.