На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.

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ДТП произошло утром 24.11.2017 года.

На Октябрьском проспекте г. Кирова, напротив дома № 116, 43-летний водитель автомобиля «Дэу-Матиз» при повороте направо совершил столкновение с попутным автомобилем «Хендай-Солярис».

В результате происшествия пострадали два человека: водитель автомобиля «Дэу-Матиз» и 2-летний пассажир автомобиля «Хендай-Солярис».