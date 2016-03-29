На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.
Вчера, 13:18 | Просмотров: 202 | Версия для печати
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ДТП произошло утром 24.11.2017 года.
На Октябрьском проспекте г. Кирова, напротив дома № 116, 43-летний водитель автомобиля «Дэу-Матиз» при повороте направо совершил столкновение с попутным автомобилем «Хендай-Солярис».
В результате происшествия пострадали два человека: водитель автомобиля «Дэу-Матиз» и 2-летний пассажир автомобиля «Хендай-Солярис».
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