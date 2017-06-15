В Нововятском районе произошло тройное ДТП.

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Авария произошла утром 26.11.2017 года.

На улице Парковой, напротив дома № 28, 41-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ-2115» при повороте налево совершила наезд на препятствие.

После чего выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Лада-21214» и стоявший на обочине фургон «Мерседес» без водителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2115» получила травмы (не госпитализирована).