На автодороге Киров-Советск грузовик "Вольво" столкнулся с "десяткой".
Вчера, 13:28 | Просмотров: 169 | Версия для печати
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ДТП случилось утром 26.11.2017 года.
На 13 километре автодороги Киров-Советск, по предварительным данным, 56-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» при развороте столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ-2110».
В результате ДТП получили травмы три пассажира автомобиля «ВАЗ-2110»: женщины 34 и 38 лет, а также девочка 7 лет.
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