На автодороге Киров-Советск грузовик "Вольво" столкнулся с "десяткой".

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ДТП случилось утром 26.11.2017 года.

На 13 километре автодороги Киров-Советск, по предварительным данным, 56-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» при развороте столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ-2110».

В результате ДТП получили травмы три пассажира автомобиля «ВАЗ-2110»: женщины 34 и 38 лет, а также девочка 7 лет.