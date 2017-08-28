В Омутнинском районе скорая помощь врезалась в грузовик "Урал".

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ДТП произошло около 16 часов 26.11.2017 года.

В п. Восточный на улице Азина, напротив дома № 5, 55-летний водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на стоявший на обочине грузовой автомобиль «Урал».

В результате происшествия четыре человека получили травмы: водитель автомобиля «ГАЗ» и три его пассажира: женщины 26, 30 и 36 лет. Все были госпитализированы.



А днем ранее на той же улице Азина, напротив дома № 1, 58-летний водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» совершил наезд на двух мужчин 40 и 57 лет, стоявших у края проезжей части дороги впереди автомобиля «УАЗ».

В результате происшествия пешеходы получили травмы.