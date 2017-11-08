В Кирове вынесли приговор двум сотрудникам Спецстроя России, обвиняемым в мошенничестве.

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По информации главного военного следственного управления СК РФ, фигурантами дела стали бывший ведущий инженер и мастер филиала ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Урала при Спецстрое России".

Инженер оформлял фиктивные заявки в строительный комбинат на поставку бетонной смеси и цементного раствора для строящегося объекта. Покупателей на стройматериалы подыскивали еще до подачи документов.

Чтобы скрыть хищения, мастер подписывал расходные накладные и ставил на них штамп о приеме материальных средств на строительном объекте. Вырученные деньги подсудимые распределяли между собой. С июня 2015 года по август 2016 года аферисты причинили своему предприятию ущерб на сумму 3,7 млн рублей.

Суд назначил инженеру и мастеру наказание в виде 3,5 и 3 лет колонии общего режима.

Причиненный ущерб они обязаны возместить в полном объеме.