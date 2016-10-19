Житель п. Афанасьево похитил деньги, собранные на лечение ребенка.

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Преступление было совершено в магазине на улице Советской п. Афанасьево.

Неизвестный ночью камнем разбил окно и проник внутрь. Из магазина был похищен ящик с пожертвованиями жителей поселка на лечение тяжело больного ребенка.

Полицейским удалось получить видеозапись, на которой был запечатлен подозреваемый. Его личность быстро установили.

На народные пожертвования позарился ранее судимый житель поселка Афанасьево, 1986 года рождения. Мужчина уже признался в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.