В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.
Сегодня, 13:13 | Просмотров: 353 | Версия для печати
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В отношении 38-летнего гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело.
Как сообщает СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 25 ноября 2017 года. Оперуполномоченные местного отдела МВД пришли получить объяснения от мужчины, который проживал в Зуевке с сожительницей и ее несовершеннолетним ребенком.
В полицию поступило сообщение, что он в отношении ребенка совершил противоправные действия.
Во время разбирательств гражданин Узбекистана схватил канцелярские ножницы и ударил ими в шею одному из сотрудников полиции. Когда его попытались остановить, он ранил второго полицейского в руку.
В результате мужчина был задержан.
Госпитализация сотрудникам полиции не потребовалась. Иностранца-драчуна поместили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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