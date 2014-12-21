В Зуевке гражданин Узбекистана набросился с ножницами на полицейских.

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В отношении 38-летнего гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по Кировской области, инцидент произошел 25 ноября 2017 года. Оперуполномоченные местного отдела МВД пришли получить объяснения от мужчины, который проживал в Зуевке с сожительницей и ее несовершеннолетним ребенком.

В полицию поступило сообщение, что он в отношении ребенка совершил противоправные действия.

Во время разбирательств гражданин Узбекистана схватил канцелярские ножницы и ударил ими в шею одному из сотрудников полиции. Когда его попытались остановить, он ранил второго полицейского в руку.

В результате мужчина был задержан.

Госпитализация сотрудникам полиции не потребовалась. Иностранца-драчуна поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.