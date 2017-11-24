В Кирове вынесли приговор убийцам таксиста.

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В тяжком преступлении обвинялись двое жителей Нижегородской области.

35-летний мужчина был признан виновным в убийстве, совершенном с целью облегчить совершение другого преступления. Его 31-летний подельник признан виновным в укрывательстве преступлений и умышленном уничтожении имущества.

Инцидент произошел ровно год назад. Сотрудники ДПС патрулировали трассу в Советском районе и обратили внимание на двух нетрезвых мужчин, которые при виде полицейских попытались спрятаться за автобусной остановкой. Подозрительных незнакомцев остановили.

В ходе беседы с ними полицейские заподозрили, что двое приятелей могут быть причастны к совершению преступления. Неподалеку от места их задержания был обнаружен сгоревший автомобиль.

На место происшествия выехали следователи СУ СК России по Кировской области и криминалисты. Выяснилось, что 29 ноября 2016 года подозреваемые остановили такси в городе Шахунья Нижегородской области и отправились в соседнюю Кировскую область. По пути молодые люди выпивали спиртное.

Доехав до Кикнурского района, приятели решили избавиться от таксиста. 35-летний мужчина ножом ранил водителя в шею. Пострадавший скончался на месте преступления.

Чтобы замести следы, подозреваемые оттащили и спрятали его тело в лесу, в 15 метрах от дороги. После чего приятели продолжили свое путешествие по Кировской области. В Советском районе один из них не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, молодые люди его сожгли и отправились дальше пешком.

Спустя некоторое время на странных пешеходов и обратили внимание патрульные ДПС.

Суд счел доказательственную базу следователей СУ СКР по Кировской области достаточной. 35-летнему мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 31-летнему мужчине назначили наказание в виде 1,6 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговоры суда не вступили в законную силу.

Фото СУ СКР по Кировской области