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В Кирове вынесли приговор убийцам таксиста.

Сегодня, 12:10 | Просмотров: 138 | Версия для печати
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В тяжком преступлении обвинялись двое жителей Нижегородской области.
 
35-летний мужчина был признан виновным в убийстве, совершенном с целью облегчить совершение другого преступления. Его 31-летний подельник признан виновным в укрывательстве преступлений и умышленном уничтожении имущества.
 
Инцидент произошел ровно год назад. Сотрудники ДПС патрулировали трассу в Советском районе и обратили внимание на двух нетрезвых мужчин, которые при виде полицейских попытались спрятаться за автобусной остановкой. Подозрительных незнакомцев остановили.
 
В ходе беседы с ними полицейские заподозрили, что двое приятелей могут быть причастны к совершению преступления. Неподалеку от места их задержания был обнаружен сгоревший автомобиль.
 
На место происшествия выехали следователи СУ СК России по Кировской области и криминалисты. Выяснилось, что 29 ноября 2016 года подозреваемые остановили такси в городе Шахунья Нижегородской области и отправились в соседнюю Кировскую область. По пути молодые люди выпивали спиртное.
 
Доехав до Кикнурского района, приятели решили избавиться от таксиста. 35-летний мужчина ножом ранил водителя в шею. Пострадавший скончался на месте преступления.
 
В Кирове вынесли приговор убийцам таксиста.Чтобы замести следы, подозреваемые оттащили и спрятали его тело в лесу, в 15 метрах от дороги. После чего приятели продолжили свое путешествие по Кировской области. В Советском районе один из них не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, молодые люди его сожгли и отправились дальше пешком.
 
Спустя некоторое время на странных пешеходов и обратили внимание патрульные ДПС.
 
Суд счел доказательственную базу следователей СУ СКР по Кировской области достаточной. 35-летнему мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 31-летнему мужчине назначили наказание в виде 1,6 лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
 
Приговоры суда не вступили в законную силу.
 
Фото СУ СКР по Кировской области


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