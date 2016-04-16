В Нововятском районе погоня за лихачем на "четверке" закончилась стрельбой по колесам.
Сегодня, 12:34 | Просмотров: 294 | Версия для печати
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Инцидент произошел ночью 29 ноября 2017 года.
Сотрудники ДПС ГИБДД попытались остановить автомашину «ВАЗ-2104», водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения.
Мужчина не подчинился требованию остановиться и устроил гонки с полицейской машиной.
Около двух часов ночи на 22 километре объездной автодороги «Южный обход» полицейские приняли решение применить табельное оружие. Поскольку мужчина продолжал нарушать правила и создавал реальную угрозу для других водителей.
После предупредительного выстрела вверх были произведены 2 прицельных выстрела по колесам. В итоге "четверку" наконец удалось остановить.
Выяснилось, что автомобилем управлял 20-летний нигде не работающий кировчанин, не имеющий водительских прав.
Составлен протокол об административном правонарушении. Устанавливается принадлежность транспортного средства.
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