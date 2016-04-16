В Нововятском районе погоня за лихачем на "четверке" закончилась стрельбой по колесам.

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Инцидент произошел ночью 29 ноября 2017 года.

Сотрудники ДПС ГИБДД попытались остановить автомашину «ВАЗ-2104», водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения.

Мужчина не подчинился требованию остановиться и устроил гонки с полицейской машиной.

Около двух часов ночи на 22 километре объездной автодороги «Южный обход» полицейские приняли решение применить табельное оружие. Поскольку мужчина продолжал нарушать правила и создавал реальную угрозу для других водителей.

После предупредительного выстрела вверх были произведены 2 прицельных выстрела по колесам. В итоге "четверку" наконец удалось остановить.

Выяснилось, что автомобилем управлял 20-летний нигде не работающий кировчанин, не имеющий водительских прав.

Составлен протокол об административном правонарушении. Устанавливается принадлежность транспортного средства.