В Яранске из-за отсутствия освещения на федеральной автодороге "Вятка" погиб пешеход.

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В темное время суток на транзитном участке ФАД «Вятка» в городе Яранске водитель автомобиля «БМВ» совершил наезд на пешехода.

Пострадавший от полученных травм скончался. Виновник аварии пояснил, что двигался с разрешенной скоростью и не разглядел человека на дороге из-за отсутствия освещения.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту необеспечения электроосвещением ФАД «Вятка». В ходе прокурорской проверки был установлен факт некачественного оказания ФКУ «Упрдор «Прикамье» услуг по оперативному управлению объектом автомобильной инфраструктуры.

Яранский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Яранского района, возложил на ФКУ «Упрдор «Прикамье» обязанность организовать работы по обеспечению искусственного электроосвещения транзитного маршрута автодороги «Вятка» в г. Яранске в соответствии с требованиями государственных стандартов, однако действенных мер по исполнению решения суда должностными лицами Управления принято не было.

По материалам прокурорской проверки следователем СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.