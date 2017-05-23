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Новости / Происшествия

56-летнего кировчанина избили и ограбили в собственной квартире.

Сегодня, 13:21 | Просмотров: 159 | Версия для печати
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Инцидент произошел в ночь на 26 ноября.
 
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него отобрали сотовый телефон и другие вещи на сумму около 7 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что накануне он решил поехать в Кирово-Чепецк.
 
Но когда мужчина добрался из своего дома на улице Красной Звезды до автовокзала, оказалось, что последний автобус уже ушел и следующий будет только утром.
 
Тогда кировчанин решил переночевать на жд вокзале.
 
Ночью на вокзале его разбудил некий мужчина цыганской национальности и начал требовать вернуть ему долг за некие услуги, про которые кировчанин ничего не помнил. В итоге они отправились к нему домой.
 
Незнакомец понял, что в квартире "должника" поживиться нечем, схватил стул и ударил мужчину по голове. Затем отобрал мобильник и скрылся.
 
В ходе розыскных мероприятий оперативники установили личность грабителя: им оказался ранее судимый неработающий 28-летний житель Кирово-Чепецка. В настоящее время он помещен в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на период расследования уголовного дела.


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